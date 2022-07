Arrivano i prof: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 16 luglio 2022, va in onda Arrivano i prof su Sky Cinema. Il film, uscito nel 2018, è una commedia italiana diretta da Ivan Silvestrini ed è ispirata al film francese Les Profs uscito nel 2013. A sua volta, questa storia è tratta da un fumetto. Altra particolarità del film italiano è che la colonna sonora è guidata da Rocco Hunt con l’omonima canzone. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo con la trama di Arrivano i prof. Il film è ambientato nel liceo Alessandro Manzoni. Tutti sono impegnati a festeggiare gli esiti dell’esame di maturità, eccetto qui, dove soltanto una bassissima percentuale di studenti ha superato le prove ed è stato quindi promosso. Del resto il Manzoni è noto in Italia come il peggior liceo in assoluto e non si smentisce neanche questa volta. A quel punto il Preside esasperato si vede costretto ad accettare la proposta del Provveditore e recluta i peggiori insegnanti in circolazione, con l’intento di rovesciare l’algoritmo e avere almeno la metà degli studenti promossi. Ce la faranno?

Arrivano i prof: il cast del film

Ora che abbiamo raccontato la trama per sommi capi, scopriamo chi fa parte del cast corale di Arrivano i prof. Il film ha tantissimi personaggi e coinvolge attori ben noti al pubblico italiano come Lino Guanciale e Claudio Bisio. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il cast:

Claudio Bisio: Prof. Mario Locuratolo, insegnante di matematica

Lino Guanciale: Prof. Antonio Cioncoloni, insegnante di Storia

Maurizio Nichetti: Prof. Gaetano Fanfulla, insegnante di Chimica

Maria Di Biase: Prof.ssa Sandra Melis, insegnante di Inglese

Shalana Santana: Prof.ssa Amina Venturi, insegnante di Italiano

Alessio Sakara: Prof. Davide Golia, insegnante di Educazione Fisica

Pietro Ragusa: Prof. Eliseo Maurizi, insegnante di Filosofia

Christian Ginepro: prof. Franco Fabbri, vicepreside

Giusy Buscemi: Prof.ssa Maria Antonia De Maria, insegnante di Latino

Carmen Di Marzo: Prof.ssa Rosalba Carli

Andrea Pennacchi: Prof. Giovanni Locatello, preside

Francesco Procopio: Aristide Montini, Provveditore

Rocco Hunt: Luca Pagliarulo

Irene Vetere: Camilla Brandolini

Riccardo Maria Manera: Andrea Grandati

Haroun Fall: Simone Raccuglia

Veronica Bitto: Claudia Marcini

Chiara Lico: sé stessa

Streaming e TV

Dove vedere Arrivano i prof in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.