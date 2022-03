Chi è Aristide Malnati, il Secchione de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Aristide Malnati, il concorrente che partecipa come secchione a La Pupa e il Secchione 2022? Barbara d’Urso quest’anno si occupa della conduzione del programma, motivo per cui ha voluto nel suo cast anche alcuni nomi VIP ben noti ai suoi salotti di Canale 5. E, tra questi, spicca anche Aristide Malnati, che ne ha già masticali di reality show in passato. Ma chi è? Quanti anni ha e cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Chi è Aristide Malnati: età, programmi, Instagram

Classe 1964, Aristide Malnati è un nome già noto al pubblico di Mediaset e il motivo è da ricondurre a L’isola dei famosi, reality show che l’ha incluso tra i protagonisti nel 2016. Non contento, ha sperimentato nuovamente la vita da reality con il Grande Fratello Vip, per la quarta edizione andata in onda nel 2020. Giornalista e papirologo, Aristide Malnati è apparso per la prima volta in televisione nel 2012 su canale Telenova con la trasmissione Storia e misteri. Ha preso parte ai diversi salotti di Barbara d’Urso su Canale 5 e come ospite al Chiambretti Night. Nel 2022 si cimenta con La pupa e il secchione. Aristide Malnati rappresenta quindi la schiera di secchioni VIP.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.