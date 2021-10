Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata

Questa sera, 2 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80, la seconda e ultima puntata del programma in onda dall’Arena di Verona condotto da Amadeus che ripercorrerà tre decenni iconici della musica italiana ed internazionale. Lo show, che segna la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco della “sua” Verona, porterà il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che faranno da filo conduttore durante le serate. Dove vedere Arena Suzuki ‘60, ’70, ’80 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – questa sera, 2 ottobre 2021, con il secondo e ultimo appuntamento alle ore 21,25 su Rai 1.

Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it si potrà rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Per “Arena Suzuki ’60 ’70 ‘80” Amadeus tornerà nel ruolo del dj: molte di queste canzoni, infatti, sono le stesse che proponeva nelle serate in discoteca all’inizio della sua carriera e poi in radio. Da una consolle, che sarà uno dei pilastri della scena, Amadeus farà ascoltare il suo repertorio di dj-vocalist, la sua playlist, un meraviglioso diario sentimentale articolato anche dai suoi incontri con gli ospiti.