Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: quante puntate, durata e quando finisce il concerto su Rai 1

Quante puntate sono previste per Arena Sukuki ’60, ’70, ’80 e ’90? Si tratta in tutto di tre prime serate, in onda su Rai 1 ogni sabato dal 17 settembre 2022. I concerti sono già stati registrati tra il 12 e il 14 settembre. Lo show di Amadeus in onda dall’Arena di Verona porta in scena ben 46 artisti italiani e internazionali che hanno segnato la storia musicali di questi quattro decenni, con brani intramontabili e che ancora oggi cantiamo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: sabato 17 settembre 2022

Seconda puntata: sabato 24 settembre 2022

Terza puntata: sabato 1 ottobre 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e ’90? Ogni puntata inizia intorno alle 21.25 e finisce a mezzanotte. Si tratta quindi di circa due ore e mezza di grande musica, pubblicità inclusa. Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale interpretate dagli artisti originali. Come per la prima edizione, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90!

Streaming e tv

Dove vedere Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90? Appuntamento su Rai 1 per tre sabati a partire dal 17 settembre 2022 alle ore 21.20 con la conduzione di Amadeus. Se non siete a casa potete recuperare le puntate su RaiPlay.