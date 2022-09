Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: i cantanti e la scaletta della seconda serata, 24 settembre

Sono tanti i cantanti e gli artisti che si alternano ad Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, lo show musicale di Rai 1 condotto da Amadeus che torna stasera, 24 settembre 2022, con la seconda puntata. In tutto tre prime serate, il 17 settembre, il 24 settembre e il 1 ottobre 2022. Ben 46 artisti, sia italiani che internazionali, che ci allieteranno sul palco dell’Arena di Verona con la musica che ha caratterizzato questi quattro decenni. La seconda serata va in onda oggi, 24 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25, ed è stata registrata il 13 settembre.

Vediamo insieme gli ospiti e i cantanti di oggi. Holly Johnson – Frankie goes to Hollywood con Relax, The Trammps con Disco Inferno, Nik Kershaw con The riddle e Amii Stewart con Knock on Wood. Spazio anche a Rockets con Galactica, Double Dee con Found love e Katrina con Walking on sunshine. A questi si aggiungono quattro enormi successi degli Anni 90, che non solo hanno scalato le classifiche, ma sono entrate nella memoria collettiva, in particolare dei Millennial. Si tratta di: Barbie girl, la hit della band danese Aqua; What is love di Haddaway, Please don’t go di Double you e di Lemon tree dei Fools Garden. Tra gli italiani, Umberto Tozzi con Stella stai, Fabio Concato con Domenica Bestiale, Raf con Sei la più bella del mondo e Dik Dik con L’isola di Wight.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90? In tutto tre serate dalle 21.20 su Rai 1 a partire dal 17 settembre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 17 settembre 2022

Seconda puntata: sabato 24 settembre 2022

Terza puntata: sabato 1 ottobre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90? Appuntamento su Rai 1 per tre sabati a partire dal 17 settembre 2022 alle ore 21.20 con la conduzione di Amadeus. Se non siete a casa potete recuperare le puntate su RaiPlay.