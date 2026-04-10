Aquaman e il regno perduto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Aquaman e il regno perduto (Aquaman and the Lost Kingdom), film del 2023, diretto e co-prodotto da James Wan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diversi anni dopo essere diventato re di Atlantide, Arthur Curry ha sposato Mera e ha avuto un figlio, Arthur Jr., dividendo la sua vita tra terra e mare per impedire nuove guerre, ma il ruolo di sovrano gli appare noioso, al contrario di combattere pirati e criminali. Nel frattempo, il perfido pirata David Kane, alias Black Manta, continua a cercare vendetta contro Arthur per la morte di suo padre Jesse, lavorando con il brillante biologo marino Stephen Shin per trovare artefatti di Atlantide con un esercito di mercenari. La squadra rinviene in Antartide delle rovine, dove si trova un misterioso tridente nero che possiede immediatamente Kane; lo spirito del creatore del tridente gli promette di dargli il potere di distruggere Arthur. Cinque mesi dopo, Black Manta attacca Atlantide grazie alla tecnologia recuperata in Antartide e irrompe nelle sue riserve di oricalco (un materiale pericoloso un tempo usato come fonte di energia) per rifornirsi di combustibile utile ad alimentare le macchine atlantidee elaborate da Shin. Durante gli scontri, Mera viene ferita e Arthur interviene, ma, grazie al cannone sonico del sottomarino di Kane, gli invasori riescono a fuggire…

Aquaman e il regno perduto: il cast

Abbiamo visto la trama di Aquaman e il regno perduto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Momoa: Arthur Curry / Aquaman

Patrick Wilson: Orm Marius / Ocean Master

Amber Heard: Mera

Yahya Abdul-Mateen II: David Kane / Black Manta

Randall Park: dott. Stephen Shin

Dolph Lundgren: re Nereus

Temuera Morrison: Thomas “Tom” Curry

Nicole Kidman: Atlanna

Vincent Regan: re Atlan

Pilou Asbæk: re Kordax

Jani Zhao: Stingray

Indya Moore: Karshon

Streaming e tv

Dove vedere Aquaman e il regno perduto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.