Appena un minuto: il cast (attori) del film di Francesco Mandelli

Qual è il cast (attori) completo di Appena un minuto, il film (2019) diretto da Francesco Mandelli in onda stasera – 20 ottobre 2021 – su Rai 1? Tra gli attori principali vediamo Max Giusti, Loretta Goggi e Paolo Calabresi. Al loro fianco tanti altri attori italiani. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Max Giusti: Claudio

Loretta Goggi: Mirella

Paolo Calabresi: Ascanio

Massimo Wertmüller: Mario

Herbert Ballerina: Simone

Ivo Avido: Cliente al bar

Dino Abbrescia: Paolo Manfredi

Andrea Delogu: cliente agenzia immobiliare

Ema Stokholma: Venusia

Mirko Frezza: Sampei, il barbone

Ninni Bruschetta: Giocatore di poker

Susy Laude: Rebecca

Carolina Signore: Greta

Enzo Garinei: vicino di casa di Mario

J-Ax: se stesso

Marco Tardelli: se stesso

colonnello Massimo Morico: se stesso

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Appena un minuto, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.