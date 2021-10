Appena un minuto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Appena un minuto, film del 2019 diretto da Francesco Mandelli con Max Giusti, Loretta Goggi e Paolo Calabresi. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Claudio è un agente immobiliare cinquantenne, separato e perennemente criticato dai figli. Quando decide di cambiare, finalmente, il suo vecchio cellulare, viene in possesso di un nuovo modello, con un’app particolare che gli permette, se usata, di tornare indietro nel tempo, ma solo di un minuto. All’inizio la cosa risulta vantaggiosa, per Claudio, soprattutto nel riconquistare la fiducia dei figli, anticipandone i bisogni ed i desideri, dei suoi genitori (Mirella e Mario) e della ex moglie (Rebecca). Alla lunga, però, Claudio capisce che certe scelte del passato, non possono comunque essere corrette e che l’unico modo per cambiarne le conseguenze è agire nel presente. Dopo aver ricucito definitivamente il rapporto con la ex famiglia (che avrebbe rischiato di doversi trasferire all’estero, a causa di numerosi debiti del nuovo amante della ex moglie, Paolo) decide di regalare il cellulare al suo migliore amico, Ascanio, per aprire un ristorante di successo basato sulle sua capacità di prevedere (in realtà, tornando indietro nel tempo) le ordinazioni dei clienti.

Appena un minuto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Appena un minuto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Max Giusti: Claudio

Loretta Goggi: Mirella

Paolo Calabresi: Ascanio

Massimo Wertmüller: Mario

Herbert Ballerina: Simone

Ivo Avido: Cliente al bar

Dino Abbrescia: Paolo Manfredi

Andrea Delogu: cliente agenzia immobiliare

Ema Stokholma: Venusia

Mirko Frezza: Sampei, il barbone

Ninni Bruschetta: Giocatore di poker

Susy Laude: Rebecca

Carolina Signore: Greta

Enzo Garinei: vicino di casa di Mario

J-Ax: se stesso

Marco Tardelli: se stesso

colonnello Massimo Morico: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Appena un minuto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.