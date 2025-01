Antica Pizzeria da Michele in The World, qual è l’azienda della puntata di Boss in incognito

Qual è l’azienda protagonista della puntata di Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti? Si chiama Antica Pizzeria da Michele in The World. Il protagonista è Alessandro Condurro, Amministratore Delegato della storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo.

Sul loro sito si legge: “Il brand Da Michele è noto a livello internazionale, per la ricercatezza e la fedeltà alla tradizione con cui si approccia alla nobile arte della pizza. La Famiglia Condurro, che ha fatto della passione e della dedizione al lavoro una filosofia di vita, si pone dal 1870 un grande obiettivo: trasmettere a tutti gli appassionati il gusto ineguagliabile della pizza “così come deve essere”, nelle sue classiche varianti di Margherita e Marinara.

L’assidua, quotidiana affluenza di migliaia di clienti stranieri, insieme alla fama della pizzeria in tutto il mondo hanno guidato la decisione della famiglia di esportare genuinità e gusto dei loro prodotti, ideando nel 2012 il progetto Da Michele in the World.

Una Mission, quindi, che fa confluire lo spirito della Tradizione con quello dell’Innovazione, proponendo il prodotto di qualità tipico del brand in una chiave interpretativa customizzata per le esigenze Territoriali e Culturali del Paese a cui si rivolge. Fondamentale, per la garanzia della qualità e il successo legati al nome Da Michele, sono l’accurata ricerca e selezione dei partner internazionali, con i quali Michele in the World condivide il percorso di costruzione del progetto internazionale”.

Anticipazioni, datore di lavoro, azienda

L’Antica pizzeria da Michele in the world è presente in tre continenti, conta 680 dipendenti e ha un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Nel corso della puntata Alessandro Condurro, sotto mentite spoglie incontrerà i suoi dipendenti: Umberto gli mostrerà come realizzare l’amata pizza ‘Salsiccia e friarielli’ e la pizza fritta, con Francia imparerà le regole di un amorevole servizio ai clienti, Prince gli trasmetterà l’attenzione per la pulizia e l’ordine, fondamentali all’interno della pizzeria, e con Antonio preparerà la classica graffa napoletana e i buonissimi nodini al cioccolato. Ad aiutare il Boss, ci sarà Max Giusti, anche lui camuffato, che dovrà cimentarsi, affiancando Fabrizio, nel compito più ambito e delicato: la preparazione della famosa pizza a ruota di carro di Da Michele.

L’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: i boss potranno conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda, mentre i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, e, a loro volta, conoscere i loro boss umanamente, e non solo professionalmente.