Boss in incognito 2024: la nuova edizione con Max Giusti su Rai 2. Anticipazioni, azienda, lavoratori, location, datore di lavoro, quante puntate, streaming

Boss in incognito 2024 è la nuova edizione del programma con Max Giusti in onda su Rai 2 da lunedì 4 marzo alle 21.20 con tre nuove puntate. Nuove aziende, nuovi imprenditori, nuovi operai e nuove storie sono protagonisti della nona edizione del docu-reality. Vediamo insieme le anticipazioni, l’azienda, la location, i lavoratori e i datori della nuova edizione.

Anticipazioni, aziende, datori di lavoro

Riparte il docu-reality di Rai 2 che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Anche Max Giusti, come nelle tre precedenti edizioni, andrà in incognito e scenderà nuovamente in campo per conto dei boss sostituendoli in alcune occasioni. Un nuovo camuffamento per lui che, ogni volta, si presenterà con un nome diverso.

Nella prima puntata protagonista sarà Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo. Nelle puntate seguenti i protagonisti saranno un’azienda leader nella raccolta e trasformazione dei tartufi e un’azienda specializzata nei jeans.

L’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: i boss potranno conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda, mentre i lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, e, a loro volta, conoscere i loro boss umanamente, e non solo professionalmente.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati grazie all’eccellente lavoro di trucco e parrucco, sempre più necessario data la grande popolarità del programma che rende sempre più complicato non farsi riconoscere), verrà detto che stanno girando “Job Stories”, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Boss in incognito 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2024? In tutto tre episodi, in onda ogni lunedì su Rai 2 dalle 21.20 a partire dal 4 marzo 2024. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 marzo 2024

Seconda puntata: 11 marzo 2024

Terza puntata: 18 marzo 2024

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 da lunedì 4 marzo 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti alla conduzione della nona edizione. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.