Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti, 6 maggio 2021

Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 maggio 2021.

Anticipazioni

Le speranze per una ripartenza solida e duratura, a cominciare dal settore turistico che potrebbe fare da traino per l’intera economia italiana, tra green pass turistico e zone covid free. Questo il tema d’apertura di “Anni 20” in onda oggi, 6 maggio. Un viaggio nelle spiagge del Bel Paese, alla scoperta di come le più gettonate mete turistiche si stiano riorganizzando per l’estate, come all’Elba, che celebra il bicentenario di Napoleone Bonaparte. Record di prenotazioni, anche dall’estero, e previsioni rosee ma anche tanti interrogativi, soprattutto per il popolo della notte – alle prese col coprifuoco – e per l’indotto, all’alba di una stagione da non perdere. E se burocrazia e infrastrutture sono i primi nodi da sciogliere, il programma indaga su come si è agito fino ad oggi tra ritardi, sprechi e mancato utilizzo dei fondi europei. In chiusura spazio alla mafia dei Casalesi e le sue ramificazioni in Toscana, il ruolo dei collaboratori di giustizia, la loro vita e quella dei loro familiari sotto protezione ma privati di una vera libertà. Se ne parlerà con Matteo Marzotto, imprenditore, già presidente e commissario dell’Enit, Ente Nazionale Italiano Turismo; Alessandro Giuli, editorialista del programma, e Federico “Osho” Palmaroli. In studio Alfonso Celotto, costituzionalista ed Anna Falchi.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi due ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 6 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.