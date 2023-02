Chi è Annalisa, cantante ospite a Sanremo 2023 dal palco di Piazza Colombo

Chi è Annalisa, cantante sul palco di Piazza Colombo del Festival di Sanremo 2023? Qual è la sua età, la carriera, le canzoni, il fidanzato, la vita privata e Instagram? L’artista, il cui vero nome è Annalisa Scarrone, spopola negli ultimi mesi con il brano Bellissima. Ha già partecipato in diverse occasioni a Sanremo come cantante in gara, mentre quest’anno sarà tra gli artisti che durante le cinque serate si alterneranno sul palco di Piazza Colombo, a pochi passi dal teatro Ariston.

I sei cantanti che si esibiranno di sera in sera in Piazza Colombo, mentre su Rai 1 andrà in onda, dal Teatro Ariston, la ‘canonica’ gara tra i 28 big scelti del direttore artistico, sono Piero Pelù, Renga & Nek (in coppia), Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentate di Lista. Ogni sera, Amadeus si collegherà infatti in diretta da Piazza Colombo per un assaggio dei concerti degli artisti invitati. Lo stesso schema si ripeterà poi con la nave Costa Crociera, dove si esibiranno sul palco galleggianti altri grandi artisti come Fedez e Salmo.

Chi è

Annalisa Scarrone, in arte Annalisa è nata nell’agosto 1985 a Savona. Cresce a Carcare, in Val Bormida, e giovanissima inizia a studiare chitarra classica, per poi dedicarsi allo studio del pianoforte e del flauto traverso. Pur coltivando sempre la sua passione per la musica, lavora anche come cameriera. Nel 2009 si laurea con 96 in Fisica all’Università degli Studi di Torino. Fino al 2010 partecipa a diversi spettacoli teatrali, concorsi letterali (ne vince tre), lavora come corista a Cuneo e continua a incidere brani. Nel 2006 diventa autrice, compositrice e frontwoman del gruppo rock alternativo Malvasia che, in seguito al suo ingresso e al suo desiderio, cambia nome in leNoire.

L’anno di svolta per la carriera di Annalisa è il 2010, quando diventa uno dei concorrenti di Amici, il talent di Maria De Filippi su Canale 5. Annalisa giunge in finale, classificandosi seconda nella categoria dei cantanti. Il suo primo album solista, intitolato “Nali”, viene pubblicato il 4 marzo del 2011 con l’etichetta “Warner Music Italy”: su tutti ricordiamo il singolo “Diamante lei e luce lui”, che conquista il disco d’oro per aver superato le 15mila vendite in digitale. L’album, invece, ottiene il disco di platino per le 60mila copie vendute e un Wind Music Award. Il 2012 è l’anno del suo secondo disco, “Mentre tutto cambia”.

In quell’anno Annalisa torna ad “Amici” nel cosiddetto circuito big: la Scarrone arriva in finale al quarto posto, dietro a Marco Carta, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, vincendo anche questa volta il premio della critica giornalistica. Partecipa al Festival di Sanremo 2013 presentando i brani Non so ballare e Scintille. Il 2014 la vede collaborare con nomi quali: Moreno, Alessandra Amoroso, Raige, Diego Calvetti e Nomadi. Nello stesso anno lavora come attrice al cinema, è infatti protagonista del film Babbo Natale non viene da Nord. Nel 2015 torna sul palco di Sanremo per presentare la sua nuova canzone “Una finestra tra le stelle”. Nello stesso anno Annalisa Scarrone collabora al disco di Benji e Fede partecipando al brano “Tutto per una ragione”.

Anche nel 2018 è a Sanremo, questa volta con il brano “Il mondo prima di te”, che si piazza al terzo posto. L’ultimo album della cantante si intitola Nuda, che vanta diverse collaborazioni tra cui quelle di Achille Lauro, J-Ax e Chadia Rodriguez. Partecipa al Festival di Sanremo 2021 con il brano Dieci. Quest’anno scrive un singolo di grande successo come Bellissima.

Annalisa vita privata: chi è il fidanzato

La cantante è molto riservata, per cui non si hanno grandi indicazioni sulla sua vita privata, quindi non sappiamo se ad oggi ha un fidanzato. In passato è stata legata, fino al 2017 a Davide Simonetta, musicista, produttore e compositore musicale, con cui ha lavorato sia durante che dopo la loro relazione sentimentale. Non sappiamo se dopo questa relazione ne ha avute altre. Molto attiva sui social, Annalisa è seguita su Instagram da 1 milione 700mila persone.