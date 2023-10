Anima gemella: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 18 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Anima gemella, la nuova fiction diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda puntata Carlo e Nina sono sempre più vicini, tra loro c’è una evidente attrazione. La donna, tuttavia, non riesce più a tollerare la presenza ingombrante di Adele, che continua a ossessionarla. Nina rimpiange la sua vecchia vita. Intanto, l’amica Annabella le rivela un’importantissima informazione. Bosio, conosciuto come il re del cioccolato, terrà una grande festa. Nina fiuta subito l’affare. Escogita un piano per intrufolarsi e truffare i facoltosi invitati.

Il colpo di scena è dietro l’angolo. Nina non sa che la festa in cui sta tentando di intrufolarsi, sia stata organizzata per fare un annuncio importante. La figlia di Bosio, infatti, è Margherita, che all’evento annuncia le imminenti nozze con Carlo. Nina rimane profondamente ferita da questa scoperta. Decide di mettere un muro tra lei e Carlo e di non vederlo mai più. Il medico, però, non è dello stesso parere. Al contrario, continua a cercarla, perché ritiene che lei sia l’unica persona in grado di aiutarlo a trovare le risposte sui misteri che circondano la morte di Adele.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Anima gemella, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniele Liotti: Carlo

Chiara Mastalli: Nina

Alice Torriani: Margherita

Alice Mangione: Annabella

Matteo Sintucci: Ruben, coinquilino di Nina e Annabella

Davide Iacopini: Tommaso

Valentina Corti: Adele

Donatella Bartoli: madre di Nina

Stefania Rocca: Madame Margot, sensitiva che gestisce un negozio esoterico

Barbara Bouchet: Ortensia, nonna di Margherita

Hassein Taheri: Faraone

Streaming e diretta tv

Dove vedere Anima gemella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.