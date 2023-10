Anima gemella: trama, cast, quante puntate, location e streaming della fiction

Da mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Anima gemella, la nuova fiction diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carlo è un medico e chirurgo torinese di grande talento, devastato dal dolore per la morte della moglie Adele. Due anni dopo, Carlo è riuscito a superare il suo lutto e ha deciso di voltare pagina, chiedendo a Margherita, migliore amica di Adele di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l’arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina, una truffatrice incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie al suo grande talento nell’imitare le voci. Nel corso della finta seduta spiritica organizzata per raggirare la contessa, però, succede qualcosa di strano: Nina va in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire a Carlo. Nello stesso periodo quest’ultimo inizia a fare una vera indagine che coinvolgerà anche Nina.

Anima gemella: il cast

Abbiamo visto la trama di Anima gemella, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniele Liotti: Carlo

Chiara Mastalli: Nina

Alice Torriani: Margherita

Alice Mangione: Annabella

Matteo Sintucci: Ruben, coinquilino di Nina e Annabella

Davide Iacopini: Tommaso

Valentina Corti: Adele

Donatella Bartoli: madre di Nina

Stefania Rocca: Madame Margot, sensitiva che gestisce un negozio esoterico

Barbara Bouchet: Ortensia, nonna di Margherita

Hassein Taheri: Faraone

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Anima gemella su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 11 ottobre 2023; la quarta e ultima mercoledì 1 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 11 ottobre 2o23

Seconda puntata: mercoledì 18 ottobre 2023

Terza puntata: mercoledì 25 ottobre 2023

Quarta puntata: mercoledì 1 novembre 2023

Location

Dove è stata girata (location) Anima gemella? Le riprese della serie tv sono state effettuate tra i mesi di agosto e ottobre 2022 per dieci giorni sul lago Maggiore, a Solcio di Lesa e a Novara, proseguendo per cinque settimane a Torino (in particolare a piazza Solferino, a piazza Statuto, a piazza San Carlo, in via Cernaia, il Quadrilatero romano, i Murazzi e i circoli canottieri del Po) e per un determinato periodo anche a Roma.

Streaming e tv

Dove vedere Anima gemella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.