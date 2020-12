Andrea Zenga, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Andrea Zenga è uno dei concorrenti pronto a entrare al Grande Fratello Vip 2020. Figlio di Walter Zenga, allenatore ed ex portiere dell’Inter, Andrea ha già partecipato ad un altro reality, Temptation Island. Farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia nel corso della puntata di questa sera, 18 dicembre 2020, su Canale 5. Ma chi è Andrea Zenga? Qual è la sua età, il lavoro, la fidanzata e il profilo Instagram? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e vita privata

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è nato il 16 settembre del 1993 a Milano, figlio dell’ex portiere dell’Inter, il grande Walter Zenga e di Roberta Termali, conduttrice di programmi sportivi. La madre e il padre tuttavia si separano e Andrea soffre molto per questa situazione continuando a vivere con la madre e il fratello Nicolò.

Andrea Zenga eredità da papà Walter la passione per il calcio e inizia a giocare, proprio come il padre, nel ruolo di portiere. Molto attento alla cura del fisico e sicuramente di bella presenza, inizia una carriera da modello, lavorando per prestigiosi brand. La sua esperienza come portiere di calcio, dopo le avventure nella Sambenedettese e nel Trento, si interrompe a seguito di un serio infortunio mentre gioca nell’Osimana.

Zenga jr. ha più volte dichiarato di non avere un rapporto vero e proprio con il padre Walter. I due si sarebbero allontanati anni fa per cause familiari mai chiarite del tutto. Il ragazzo sostiene di non aver mai avuto bisogno di cercare una figura paterna in quanto assente nella sua infanzia, visto che ha vissuto sempre con la madre e il fratello.

Andrea Zenga, prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha preso parte ad un altro reality, Temptation Island. Era il 2018 e ha partecipato con la sua fidanzata dell’epoca Alessandra Sgolastra. Pur essendo usciti insieme da Temptation, i due si sono lasciati nel 2020. Quest’estate il ragazzo ha rivelato di aver contratto il Covid, di rientro da una vacanza in Sardegna. Molto attivo sui social, condivide con i suoi fan la sua giornata e il suo fisico scolpito. Andrea Zenga su Instagram è seguito da quasi 160mila persone.

