Chi è Andrea Morricone, il figlio del compositore ospite a Sanremo 2021

Al Festival di Sanremo 2021 sarà presente anche Andrea Morricone, figlio di Ennio e fratello del regista e sceneggiatore Giovanni, che – con i cantanti de Il Volo – renderà omaggio al padre, morto il 6 luglio 2020. Ma chi è Andrea Morricone? Si tratta di un musicista e compositore. Nasce a Roma il 10 ottobre del 1964. Inizia gli studi musicali sotto la guida del padre. Diviene successivamente allievo di Irma Ravinale, Ada Gentile, Rosario Mirigliano, Aldo Clementi, Firminio Sifonia e Ivan Vandor, diplomandosi dunque al conservatorio di Santa Cecilia di Roma, in Composizione nel 1994 e nel 1996 in Direzione d’orchestra sotto la guida di Bruno Aprea.

Nel 1998 Andrea Morricone, ospite stasera al Festival di Sanremo 2021, consegue il perfezionamento in Composizione musicale presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Franco Donatoni e Azio Corghi. Dal 1996 al 1998 ricopre la carica di direttore artistico dell’Auditorium dell’Istituto Massimiliano Massimo di Roma. Il padre Ennio è il più grande riferimento per la ricerca di un linguaggio autonomo ed al contempo attento alle diverse innovazioni dei frangenti storici.

Come direttore d’orchestra ha debuttato a Roma presso l’Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC) e ha tenuto diversi concerti sia in Italia sia all’estero. Ha diretto, fra le altre, l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’orchestra dell’Opera di Budapest; e concerti in vari paesi, i più importanti dei quali a Caracas – Venezuela, Mosca – Cremlino, Los Angeles – The Broad Theatre, Hong Kong, Roma, San Pietroburgo, Londra, Monte Carlo, Milano, Venezia. Andre Morricone, durante la sua carriera, ha lavorato con artisti come Sting, Andrea Bocelli, Josh Groban, Andrea Griminelli, Cris Botti, Yo-yo Ma, Isaac Perlman e ha interpretato il famoso tema d’amore per il film Nuovo Cinema Paradiso.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti degli Extraliscio e Davide Toffolo al Festival: look, stilista, vestiti Chi è Antonella Ferrari, l’attrice malata di sclerosi multipla ospite al Festival di Sanremo 2021 Sanremo 2021, gli abiti de Lo Stato Sociale al Festival: look, stilista, vestiti