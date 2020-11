Il Collegio 5, chi sono Leonardo e Andrea: i gemelli Prezioso

Leonardo e Andrea Prezioso sono due gemelli, originari della Puglia, ed entrati nel cast de Il Collegio 5 dopo l’espulsione di Marco Crivellini e Simone Bettin. I due ragazzi sono stati allontanati perché si sono mostrati poco attenti alle lezioni, e hanno spesso disturbato in classe. Per questo alla fine il preside Bosisio ha deciso di cacciarli. Ma chi sono Leonardo e Andrea Prezioso, i gemelli de Il Collegio 5? Scopriamolo insieme.

Originari di Locorotondo, Bari, hanno 17 anni. Si presentano così: “Siamo i Gemelli Prezioso, ci conoscono in tutta la Puglia perché dove ci siamo noi, c’è sempre casino – ripetono – facciamo casino in tutta la Puglia. Lo facciamo a Locorotondo, Martina Franca, Fasano, Cisternino, Monopoli. Noi siamo i Re del casino. A scuola andiamo male, i nostri voti sono come la schedina. Ci piace stare al centro delle attenzioni, alcune volte siamo stati espulsi proprio per questo, però ci siamo divertiti. La vita è una e la viviamo. Andiamo benissimo con le ragazze, tutte quelle che vogliamo, devi solo saperti comportare con loro”.

Ad accompagnarli all’interno del Collegio è stato il loro papà, che dice: “Se gli chiedono cosa fanno la sera mi dicono che devono andare da un amico, poi torno a casa e mi ritrovo trenta persone a fare bordello. Questo capita un giorno sì e l’altro pure. Loro sono tranquilli solo quando stanno male”. Prima di entrare ufficialmente nel cast della trasmissione di Rai 2 hanno dovuto superare un test scritto. L’avventura dei gemelli Leonardo e Andrea Prezioso a Il Collegio 5 è pronta per cominciare.

Il Collegio 5: il cast del programma

Abbiamo visto le anticipazioni sulla quarta puntata de Il Collegio 5, ma quali sono gli alunni, professori e il resto del cast? Di seguito i nomi:

