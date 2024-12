Andrea Bocelli 30 – The Celebration streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 18 dicembre 2024, su Canale 5 in prima visione dalle 21.20 va in onda la seconda puntata di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, un concerto evento in due serate per celebrare i 30 anni di carriera del grande tenore. Un traguardo importante che l’artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. Ecco dove vedere Andrea Bocelli 30 in tv e in streaming.

In tv

Appuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 18 dicembre 2024, alle ore 21.20 circa con la conduzione di Michelle Hunziker. Saranno sul palco con lui tanti straordinari ospiti di fama mondiale: Ed Sheeran, Laura Pausini, Will Smith, Zucchero, Placido Domingo, Giorgia, Matteo Bocelli, Jose’ Carreras, Johnny Depp, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Elisa, Virginia Bocelli, Aida Garifullina, Amos Bocelli, Sofia Vergara e tanti altri.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration streaming live

Se non siete a casa potete seguire Andrea Bocelli 30 anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Andrea Bocelli 30 – The Celebration? In tutto sono previste due grandi prime serate, in esclusiva su Canale 5, l’11 e il 18 dicembre 2024. Ecco la programmazione completa.