I telespettatori di Canale 5 saranno guidati da Michelle Hunziker in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista divenuto una vera e propria icona internazionale. Così, il pubblico potrà vivere un’esperienza incredibile nel segno della musica di Andrea Bocelli. Ma la festa per questo grande traguardo è inesauribile. Dopo la pubblicazione lo scorso 25 ottobre dell’album “Duets” (che abbraccia la trentennale carriera), nei cinema Usa è uscito il film concerto diretto da Sam Wrench “Andrea Bocelli 30: The Celebration” (da cui sono tratte queste belle immagini del pranzo con il tenore). Intanto Bocelli ha annunciato un tour mondiale e la partecipazione alla serata degli Oscar 2025.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: location

Qual è la location di Andrea Bocelli 30 – The Celebration? Per ripercorrere i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, il grande artista ha scelto la suggestiva location del Teatro del Silenzio di Lajatico (in Toscana), il suo paese natale. I concerti sono stati registrati lo scorso luglio.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: quante puntate

Quante puntate sono previste per Andrea Bocelli 30 – The Celebration? In tutto sono previste due grandi prime serate, in esclusiva su Canale 5, l’11 e il 18 dicembre 2024. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 11 dicembre 2024

Seconda puntata: 18 dicembre 2024

Streaming e tv

Dove vedere Andrea Bocelli 30 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata l’11 e il 18 dicembre 2024 alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.