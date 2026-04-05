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Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max Angioni

Immagine di copertina
Max Angioni. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Anche meno: anticipazioni e streaming dello show di Max Angioni

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Anche meno, il nuovo show di Max Angioni, noto comico e conduttore de Le Iene. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il giovane comico nel suo spettacolo teatrale non risparmierà la sua proverbiale autoironia, divertendosi e a facendo divertire il pubblico. Nello show troviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno! Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, il rubinetto che perde, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Per sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy, e con il talento da improvvisatore.

Streaming e tv

Dove vedere Anche meno di Max Angioni in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – 5 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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