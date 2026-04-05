Anche meno: anticipazioni e streaming dello show di Max Angioni

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Anche meno, il nuovo show di Max Angioni, noto comico e conduttore de Le Iene. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il giovane comico nel suo spettacolo teatrale non risparmierà la sua proverbiale autoironia, divertendosi e a facendo divertire il pubblico. Nello show troviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno! Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, il rubinetto che perde, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Per sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy, e con il talento da improvvisatore.

Streaming e tv

Dove vedere Anche meno di Max Angioni in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – 5 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.