Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 2 dicembre 2025 su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 2 dicembre 2025

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 2 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 2 dicembre

La quinta puntata è dedicata a Rossella Nappini, 52 anni, infermiera all’ospedale San Filippo Neri di Roma, uccisa con 56 coltellate dall’ex compagno il 4 settembre 2023. Madre di due figli, professionista apprezzata, dopo la separazione dal padre dei suoi figli, Rossella trascorre un lungo periodo da sola prima di incontrare un uomo di nazionalità marocchina che lavora, sebbene irregolare, come muratore e che sta ristrutturando la casa di sua madre. Tra loro nasce una relazione e decidono – dopo pochi mesi di frequentazione – che si sarebbero sposati. In questo modo l’uomo avrebbe risolto anche i suoi problemi burocratici. Ma Rossella cambia idea e interrompe il rapporto. Una scelta che l’uomo non accetta. Nelle settimane precedenti l’omicidio, l’uomo la perseguita con messaggi e telefonate continue, senza sosta. Fino al giorno dell’omicidio. Il 5 dicembre 2024, la Corte d’Assise di Roma lo condanna all’ergastolo in primo grado, riconoscendo l’aggravante della crudeltà. La Corte d’Assise d’Appello, nel maggio 2025, conferma integralmente la condanna. La drammatica vicenda di Rossella sarà raccontata attraverso la formula della docu-fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 2 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 40esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 40esima puntata
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata, 2 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 40esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 40esima puntata
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata, 2 dicembre 2025
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 2 dicembre 2025
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 dicembre su Rete 4
TV / L’altro ispettore streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 2 dicembre 2025 su La7
TV / L’altro ispettore: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1
TV / L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / L’altro ispettore, il cast: attori e personaggi della serie di Rai 1
Ricerca