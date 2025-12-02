Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 2 dicembre 2025

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 2 dicembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 2 dicembre

La quinta puntata è dedicata a Rossella Nappini, 52 anni, infermiera all’ospedale San Filippo Neri di Roma, uccisa con 56 coltellate dall’ex compagno il 4 settembre 2023. Madre di due figli, professionista apprezzata, dopo la separazione dal padre dei suoi figli, Rossella trascorre un lungo periodo da sola prima di incontrare un uomo di nazionalità marocchina che lavora, sebbene irregolare, come muratore e che sta ristrutturando la casa di sua madre. Tra loro nasce una relazione e decidono – dopo pochi mesi di frequentazione – che si sarebbero sposati. In questo modo l’uomo avrebbe risolto anche i suoi problemi burocratici. Ma Rossella cambia idea e interrompe il rapporto. Una scelta che l’uomo non accetta. Nelle settimane precedenti l’omicidio, l’uomo la perseguita con messaggi e telefonate continue, senza sosta. Fino al giorno dell’omicidio. Il 5 dicembre 2024, la Corte d’Assise di Roma lo condanna all’ergastolo in primo grado, riconoscendo l’aggravante della crudeltà. La Corte d’Assise d’Appello, nel maggio 2025, conferma integralmente la condanna. La drammatica vicenda di Rossella sarà raccontata attraverso la formula della docu-fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 2 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.