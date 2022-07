Amici di letto: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, sabato 23 luglio 2022, va in onda Amici di letto su Sky Cinema 1. Si tratta di una commedia sentimentale con un cast corale dove sono presenti diversi camei di star come Emma Stone. Apprezzato da pubblico e critica, il film è uscito nel 2011 con la regia di Will Gluck. Vediamo di seguito la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Amici di letto racconta di Jamie che vive a New York ed è una reclutatrice. Ingaggiata dalla rivista GQ, deve trovare un nuovo direttore artistico da assumere e chiama per un colloquio un designer di nome Dylan, che però lavora a Los Angeles per una piccola azienda. Quando gli viene offerto il posto, Dylan è sospettoso ma Jamie che non vuole perdere la sua parcella diventa persuasiva, così lo porta fuori per la città e trascorrono una piacevole serata insieme. Così, anche dopo aver firmato il contratto, i due continuano a vedersi al di fuori del lavoro e nasce una belle amicizia. Così valutano l’idea di essere amici di letto, senza sentimenti coinvolti.

Amici di letto: il cast del film

Il cast di Amici di letto è scoppiettante a partire dai due protagonisti che sono ben noti nel mondo dell’intrattenimento. Dividono la scena Mila Kunis e Justin Timberlake. Di seguito scopriamo chi sono gli attori del film e i relativi personaggi:

Mila Kunis: Jamie Rellis

Justin Timberlake: Dylan Harper

Patricia Clarkson: Lorna

Jenna Elfman: Annie Harper

Richard Jenkins: Mr. Harper

Woody Harrelson: Tommy Bollinger

Emma Stone: Kayla

Bryan Greenberg: Parker

Andy Samberg: Quincy

Nolan Gould: Sammy

Shaun White: se stesso

Masi Oka: Darin Arturo Morena

Jason Segel: cameo non accreditato

Streaming e TV

Dove vedere Amici di letto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.