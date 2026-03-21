Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi, concorrenti, cantanti, ballerini, ballerine, cast

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026 in onda su Canale 5 da sabato 21 marzo? All’evento finale del talent show di Maria De Filippi (diviso in nove puntate, finale compresa) prendono parte 17 allievi. La nuova giuria è formata da Gigi D’Alessio, Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito. Ecco tutti i concorrenti di Amici 2026.

Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 concorrenti sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Emiliano, ballerino

Era stato il primo candidato a ottenere il banco della scuola di “Amici” ed è stato il primo ad accedere al Serale. Classe 2008 di Roma, Emiliano Fiasco ha dimostrato di essere uno dei ballerini più promettenti del talent e, sotto l’attenta guida della professoressa Alessandra Celentano, ha conquistato gli altri insegnanti della scuola al primo tentativo, sulle note di “Bird set free”.

Alex, ballerino

Il secondo ballerino a conquistare il serale è stato Alex Calu, protagonista di un doppio tentativo ravvicinato per sciogliere le riserve di Emanuel Lo. Il diannovenne napoletano è specializzato nel ballo latino-americano e nel suo curriculum vanta il titolo di campione italiano Under 21. Le sue abilità erano saltate all’occhio di Veronica Peparini, che lo aveva voluto nella sua squadra per poi guidarlo fino al Serale sulle note di “Wake me up before you go-go”.

Michele, cantante

L’accesso di Michele Ballo al Serale è stato segnato da un acceso confronto tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Se la prima riteneva il ventunenne di Padova fosse pronto per la maglia d’oro, la seconda professoressa ha contestato la canzone presentata al provino, concedendo poi una seconda possibilità, quella decisiva, al giovane. Durante il suo percorso, il giovane si è sempre appoggiato all’ausilio del violoncello, nel quale è diplomato presso il Conservatorio di Rovigo.

Angie, cantante

La ventesima puntata di “Amici”, in onda il 22 febbraio su Canale 5, si è rivelata cruciale per l’esperienza di Angie, che al suo secondo tentativo è riuscita ad accedere al Serale. Nata in Sardegna nel 2001, Angelica Paola Ibba ha raccontato di essersi trasferita a Milano per coltivare il suo sogno e affermarsi come cantante. In passato, la giovane ha preso parte a Sanremo Giovani con il brano “Scorpione” e per quattro anni ha tentato l’ingresso nella scuola di Maria De Filippi.

Nicola, ballerino

Entrato nella scuola di “Amici” a febbraio, Nicola Marchionni ha 23 anni ed è nato ad Ancona, anche se le sue origini lo collegano al Panama. Prima di sottoporsi alla prova che gli ha permesso di accedere al Serale, l’allievo della scuola non è riuscito a trattenere l’emozione nel rivolgere un pensiero alla madre. “In questo momento non sta bene e mi piacerebbe portare questa maglia a casa e mostrarla a lei”.

Gard, cantante

Nato a Genova 18 anni fa, Gabriele Gard si avvicina alla musica grazie al nonno, particolarmente legato al cantautorato di De Andrè. “Per me cantare è liberarsi, essere se stessi, provare, sbagliare. Tutto ti dà qualcosa per fare meglio, soprattutto sbagliare”, è la sua descrizione ad “Amici”, dove ha ottenuto l’accesso al Serale grazie a una toccante versione di “Quando” di Pino Daniele.

Alessio, ballerino

Aveva già colpito i professori durante la scorsa edizioni di “Amici”, finché un triste infortunio lo aveva costretto a ritirarsi dalla gara. A circa un anno di distanza, Alessio di Ponzio si prende la maglia del Serale e questa volta è determinato ad arrivare fino in fondo. La sua esibizione è la prima della puntata in onda l’8 marzo su Canale 5 e ha convinto fin da subito i professori.

Simone, ballerino

Originario di Roma, il ventunenne Simone Galante è stato uno degli ultimi talenti a entrare nella scuola di “Amici” e i pareri dei professori sono stati subito positivi. Sotto la guida di Veronica Peparini, il giovane ballerino aveva tentato l’accesso al Serale già nelle scorse puntate, non trovando però l’unanimità degli insegnanti.

Elena, cantante

Cantautrice e musicista, Elena D’Elia si è avvicinata alla musica da giovanissima e durante il suo percorso ad “Amici” ha avuto modo di mettere in mostra tutta la sua versatilità. La sua avventura nella scuola era iniziata nella squadra di Anna Pettinelli, salvo poi scegliere di proseguire con Rudy Zerbi nella speranza di arrivare al Serale.

Caterina, cantante

Dopo aver tentato di sorprendere i professori con Anima Fragile, di Elisa, Caterina Lumina si riprende la rivincita grazie a un’originale interpretazione di Azzurro. La giovane artista, cresciuta tra l’Italia e la Spagna, si è distinta anche per i suoi inediti, su tutti Roserovi, con cui aveva iniziato l’esperienza nel programma.

Riccardo, cantante

Maglia d’oro anche per Riccardo Stimolo, che raccoglie il consenso di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini con il brano Piangere a 90, di Blanco. La showgirl, in particolare, non nasconde la speranza di vederlo esibirsi con brani più distanti dalle sue corde. Il diciannovenne originario di Malnate (Varese) ha rivelato di essere entrato nel cast di “Amici” dopo un periodo particolarmente difficile, ritenendo l’accesso al Serale come “la prima vera vittoria della vita”.

Antonio, ballerino

Diciotto anni, di Castrovillari, Antonio si è affidato alla guida della maestra Alessandra Celentano e ha ottenuto il serale, nonostante le riserve di Emanuel Lo, danzando sulle note di Guantanamera.

Lorenzo, cantante

Classe 2008, Lorenzo Salvetti cresce in provincia di Verona, in una famiglia particolarmente legata alla musica. All’età di 8 anni viene iscritto a una scuola di musical e teatro e nel 2024 partecipa a X Factor, arrivando fino alla finale. Il giovane ha quindi deciso di rimettersi in gioco ad “Amici”, soffermandosi sul suo percorso poco prima di esibirsi per la maglia d’oro.

Valentina, cantante

Il percorso di Valentina Pesaresi nella scuola di “Amici” è stato segnato più volte da crisi e profonde riflessioni. Durante l’anno, determinate certezze sono venute meno, al punto che la cantante, 22 anni originaria dell’Emilia Romagna, aveva accettato la proposta di Maria De Filippi di allontanarsi dalla scuola per una settimana, nella speranza di ritrovarsi.

Kiara, ballerina

Arrivano tre Sì anche per Kiara Fina. Nata e cresciuta a Toronto, si cimenta nella danza all’età di 8 anni, misurandosi in stili diversi. Il suo approdo ad “Amici” risale a inizio gennaio, quando aveva avuto la meglio nella sfida Anna Iseppo ed era entrata a far parte della squadra di Emanuel Lo. Da allora, la determinazione per arrivare al Serale non è mai mancata e alla fine è riuscita nel suo intento.

Plasma, cantante

Antonio Silvestri, questo il vero nome di Plasma, si è affermato nella scuola di “Amici” come un rapper capace di incastrare rime autentiche e ben strutturate in brani famosi. Se da una parte Rudy Zerbi ha apprezzato fin da subito le sue abilità, dall’altra Anna Pettinelli ha sollevato qualche dubbio proprio sulla duttilità del giovane cantante, reduce nella scorsa stagione dell’esperienza interrotta prematuramente a X Factor.

Opi, cantante

L’ultimo, in ordine cronologico, ad accedere al Serale di “Amici” è Opi. Simone Opini, questo il vero nome del cantante classe 2001, è originario della provincia di Bergamo e solo negli ultimi anni ha assaporato il pensiero reale di affermarsi nella musica. Recentemente non sono mancati momenti di tensione con la sua professoressa Anna Pettinelli, che aveva preferito altri candidati per le audizioni verso il serale.

Squadre

Il Serale vedrà i diciassette allievi suddivisi in tre squadre. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo.