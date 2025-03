Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 2 marzo

AMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 2 marzo 2025, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, non ci sono stati eliminati. Anzi, Raffaella e Chiamamifaro hanno ottenuto la maglia d’oro. Per il momento sono ancora “bocciati” Trigno, Vybes e Senza Cri. Nessuna gara tra i ballerini.

I concorrenti in gara

Sono 16 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

– ballerina Chiamamifaro – cantante

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 2 marzo 2025, ad Amici, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.