Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 16 febbraio

AMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, non ci sono state eliminazioni. Francesco, Chiara e Nicolò hanno invece ottenuto la maglia che li porta al Serale. Niente da fare invece per Chiamamifaro che si è esibito due volte senza successo…

I concorrenti in gara

Sono 16 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

– ballerina Chiamamifaro – cantante

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 16 febbraio 2025, ad Amici, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.