Amici 2022, il serale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Amici 2022, il serale in arrivo su Canale 5? Il talent show di Maria De Filippi torna ad entusiasmare il pubblico del sabato sera, promettendo una gara all’ultima nota che vedrà schierate ben tre squadre per la nuova edizione. Dopo settimane di appuntamenti pomeridiani, sono 18 i concorrenti tra cantanti e ballerini che hanno ottenuto il lascia passare per il serale di Amici, ma da quante puntate è composta questa edizione? Quando va in onda e quando è prevista la serata finale? La prima puntata del serale è attesa per sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:25, su Canale 5. In totale, il talent show di Mediaset ha previsto la messa in onda di nove puntate. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa (che dovrebbe essere quella ufficiale salvo imprevisti):

Prima puntata, sabato 19 marzo 2022

Seconda puntata, sabato 26 marzo 2022

Terza puntata, sabato 2 aprile 2022

Quarta puntata, sabato 9 aprile 2022

Quinta puntata, sabato 16 aprile 2022

Sesta puntata, sabato 23 aprile 2022

Settima puntata, sabato 30 aprile 2022

Ottava puntata, sabato 7 maggio 2022

Nona puntata, sabato 14 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2022, il serale? Stando alle precedenti edizioni, ogni puntata del talent show dovrebbe durare all’incirca 210 minuti. Ciò significa che, partendo ogni sabato sera dalle 21,25, il talent dovrebbe durare circa tre ore e mezza.

Streaming e TV

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il serale di Amici 2022, ma dove vederle in diretta TV e live streaming? Come anticipato, il talent show arriva in prima serata e in chiaro su Canale 5. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando (oppure 505 per decoder in HD). Se invece vi interessa seguire la sfida di ballo e canto in diretta streaming da smartphone, tablet o smart TV è possibile scaricare l’App di MediasetPlay. Si tratta di uno strumento gratuito che consente di seguire in diretta streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Tutto ciò che dovrete fare è registrarvi gratuitamente, anche tramite Facebook o Google. Se invece il sabato sera avete impegni e non potete seguire in diretta Amici 2022, potete sempre recuperare le puntate già andate in onda su MediasetPlay.