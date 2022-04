Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 23 aprile

Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della quinta puntata, 23 aprile

Questa sera, sabato 23 aprile 2022 alle ore 21:20, su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Amici 2022, il serale condotto ancora una volta da Maria De Filippi. Il talent show è un appuntamento fisso ormai da vent’anni che proclama di anno in anno nuovi talenti del canto e del ballo. La nuova edizione vedrà sfidarsi diciotto concorrenti, divisi in tre squadre. Ognuna di questa è guidata da una coppia di professori. Maria De Filippi, per questa nuova avventura in televisione, ha interpellato nuovamente i giudici in studio. Ma quali sono le anticipazioni della sesta puntata di Amici 2022? Scopriamole insieme.

Anticipazioni e ospiti

La sesta puntata del serale, in onda questa sera – sabato 23 aprile 2022 – alle ore 21,25 su Canale 5, vede nuovamente nel ruolo di giudici Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia. Tornerà per uno dei suoi momenti comici anche Nino Frassica. Se non volete troppi spoiler, non proseguite la lettura. Anche questa settimana sarà un solo allievo a dover abbandonare il serale. Al ballottaggio finale sono finiti il cantante LDA e il ballerino Nunzio, che si sono esibiti rispettivamente con una versione del brano Il Cielo è sempre più Blu e con una coreografia sulle note di Bella Ciao. A dover abbandonare definitivamente la scuola è stato poi Nunzio, ballerino che in questa edizione ha anche divertito il pubblico con i suoi “tutorial” di danza latinoamericana indirizzati alla maestra Alessandra Celentano. Diversamente dalle altre settimane, nella sesta puntata del Serale di Amici 2022, stando alle anticipazioni diffuse da Amici News, non ci sarà nessun ospite. Tuttavia, Stash lascerà per un momento il suo ruolo di giudice e conquisterà il centro del palco per esibirsi insieme alla sua band, i The Kolors, regalando un momento musicale al pubblico, al di fuori delle sfide tra le squadre e i ragazzi rimasti in gara.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e diretta TV Amici 2022 il serale? Come già detto, il programma va in onda in prima serata su Canale 5, per cui bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Se invece vi interessa seguire in diretta streaming il programma perché siete fuori casa o impossibilitati ad accedere alla TV, vi basterà accedere alla piattaforma MediasetPlay o WittyTV da desktop. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.