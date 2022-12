Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 dicembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 11 dicembre 2022, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 11 dicembre 2022, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata Achille Lauro, Emma, Rebecca Staffelli, Garrison, Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Ben tre gli ex insegnanti di Amici, dunque, che hanno avuto il ruolo di giudici per la sfida di ballo. I voti più alti sono andati a Isobel, Gianmarco e Ramon che hanno vinto la possibilità di sostenere un provino per un videoclip internazionale della World of Dance. C’è stata anche un’eliminazione: Ludovica, esclusa da Emanuel Lo, dopo che la ragazza è risultata ultima nella classifica generale riguardante tutte le gare di ballo. Samu, invece, ha superato il compito che gli era stato assegnato da Alessandra Celentano.

Emma, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara di canto dove tutti i cantanti si sono esibiti con i loro inediti, vale a dire Voglia di vivere (Angelina), Se mi guardi così (Cricca), Acquario (Piccolo G), Storie (Wax), Baciami e ballami (Aaron), Perdonami (NDG), Finisce bene (Tommy), Sui sedili della metro (Niveo). I primi tre classificati potranno lavorare con un importante producer. I cantanti che hanno ricevuto i voti più alti sono stati Angelina, Cricca e Piccolo G. Niveo, invece, è risultato ultimo. Infine, la prova TIM è stata vinta da Mattia mentre la prove Oreo è stata vinta da Maddalena.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.