Amici 2021: quante puntate, durata e quando finisce il serale

Amici 2021: quante puntate, durata e quando finisce (serale)

Quante puntate sono previste per il serale di Amici 2021 in onda su Canale 5 dal 20 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda nove puntate. La prima sabato 20 marzo 2021; l’ultima (la finale) sabato 15 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 20 marzo 2021, ore 21,20

Seconda puntata: sabato 27 marzo 2021, ore 21,20

Terza puntata: sabato 3 aprile 2021, ore 21,20

Quarta puntata: sabato 10 aprile 2021, ore 21,20

Quinta puntata: sabato 17 aprile 2021, ore 21,20

Sesta puntata: sabato 24 aprile 2021, ore 21,20

Settima puntata: sabato 1 maggio 2021, ore 21,20

Ottava puntata: sabato 8 maggio 2021, ore 21,20

Nona puntata: sabato 15 maggio 2021, ore 21,20

Durata

Come detto le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera alle ore 21,20. La chiusura è invece prevista alle ore 01 della notte. Ogni puntata di Amici 2021 avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il serale di Amici 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le nove puntate in programma andranno in onda il sabato sera intorno alle ore 21,20 su Canale 5. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su MediasetPlay e Witty Tv, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming è disponibile su Prime Video “Amici Specials”, uno speciale della produzione che porta nelle case le emozioni, le speranze e i sogni degli allievi della scuola più famosa d’Italia.

