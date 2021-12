Amici 2021 non va in onda: perché, il motivo, Canale 5 | Domenica 26 dicembre

Perché oggi – domenica 26 dicembre 2021 – Amici non va in onda? Il talent condotto da Maria De Filippi ogni domenica pomeriggio su Canale 5 si ferma per le vacanze natalizie. L’ultima puntata con il daytime è stata trasmessa mercoledì 23 dicembre. Ecco dunque perché oggi Amici non va in onda. Inoltre oggi coincide con una importante festività cristiana, quella di Santo Stefano, il primo martire. Come da tradizione infatti i programmi di Maria De Filippi, compreso Uomini e Donne, non vanno in onda durante le feste di Natale. L’ultima puntata dell’anno della domenica pomeriggio di Amici è stata trasmessa il 19 dicembre. Quando torna in onda Amici? Scopriamolo insieme.

Quando torna

Le nuove sfide e avventure dei ragazzi della scuola di Amici torneranno su Canale 5 con il nuovo anno, dopo le feste. Lunedì 10 gennaio 2022 su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento con il daytime, mentre l’appuntamento settimanale tornerà domenica 15 gennaio al solito orario pomeridiano. Si andrà così formando il cast di ballerini e cantanti che si sfideranno al serale.

Al posto di Amici durante questi giorni di festa Canale 5 trasmetterà film a tema natalizio. In particolare oggi, 26 dicembre 2021, andrà in onda dalle 14.55 la pellicola Natale a Bramble House. Ecco la trama: il film segue le vicende di Finn Conrad (David Haydn-Jones), giovane uomo il cui padre è appena passato a miglior vita. Poco prima di morire, però, ha lasciato in eredità all’infermiera che lo ha accudito negli ultimi due mesi, Willa Fairchild (Autumn Reeser), un ingente somma di denaro. Convinto che quei 50 mila dollari appartengano a lui, Finn decide di conoscere personalmente la donna in questione per scoprire le sue vere intenzioni.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv.