Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della seconda puntata (serale)

Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda serata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Durante la seconda puntata del serale vedremo i ragazzi in gara esibirsi davanti ai giudici: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Inoltre saranno ospiti di Amici 2021: Irama (alla sua prima apparizione in tv dopo il ‘caso Sanremo’ in cui è stato costretto alla quarantena per la positività di un collaboratore) e Pio e Amedeo. Il cantante proporrà il suo brano sanremese La genesi del tuo colore. Ad accompagnare le esibizioni, ci sarà un corpo di ballo formato da 25 ballerini professionisti. La fase iniziale di Amici 20 ha visto il successo della compilation degli inediti degli allievi di quest’edizione, Amici Bro, che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti. Oltre al serale Amici proseguirà con gli appuntamenti quotidiani (il Daily, su Canale 5 alle ore 16:10 e su Italia 1 alle ore 19).

Amici 2021: concorrenti e squadre

Abbiamo visto le anticipazioni e ospiti della seconda puntata di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent? Eccoli:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Quando finisce

A che ora finisce la prima puntata di Amici 2021 in onda stasera? Le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera dalle ore 21,20 alle ore 01 della notte. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).

Potrebbero interessarti I Croods: trama, cast, personaggi, trailer e streaming del film su Italia 1 Un piccolo favore: tutto quello che c’è da sapere sul film Città segrete – Roma cristiana: le anticipazioni del programma di Corrado Augias su Rai 3