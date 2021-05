Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della finale (serale)

Questa sera, sabato 15 maggio 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la finale del Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata finale nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma tornerà stasera – 15 maggio – con la finalissima. Il conto alla rovescia è partito. Dopo mesi trascorsi a studiare e a confrontarsi tra prove e sfide, gli allievi di Maria De Filippi si sfideranno per conquistare la coppa del vincitore. In gara cinque ragazzi: tre cantanti e due ballerini. I finalisti di Amici 2021 sono: Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni. Ma conosciamoli meglio:

Luca Marzano, in arte Aka7even , ha 20 anni e un carattere molto deciso. E’ già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani. Ha appena stipulato un contratto con Sony con etichetta Columbia.

, ha 20 anni e un carattere molto deciso. E’ già produttore, scrittore e interprete dei suoi brani. Ha appena stipulato un contratto con Sony con etichetta Columbia. Alessandro Cavallo ha 21 anni. Da sempre appassionato di danza comincia a studiare sin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

ha 21 anni. Da sempre appassionato di danza comincia a studiare sin da piccolo nella prestigiosa Accademia Tersicore di Brindisi diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Successivamente frequenta il prestigioso corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Dennis Rizzi, in arte Deddy , è un cantautore di 19 anni. Per perfezionare la sua passione per la musica studia pianoforte e comincia a scrivere i suoi pezzi presentandosi di fatto come un cantautore. Da maggio 2020 lavora come barbiere, ma senza mai abbandonare la musica. Il giovane ha appena stipulato un contratto con la Warner Music Italy.

, è un cantautore di 19 anni. Per perfezionare la sua passione per la musica studia pianoforte e comincia a scrivere i suoi pezzi presentandosi di fatto come un cantautore. Da maggio 2020 lavora come barbiere, ma senza mai abbandonare la musica. Il giovane ha appena stipulato un contratto con la Warner Music Italy. Giulia Stabile ha 19 anni, ma ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola. Fin da piccola ha la passione per la danza, gli anni passano ma ciò che prova per questo sport no. Frequenta l’Accademia Balletto di Roma. NFa parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi.

ha 19 anni, ma ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola. Fin da piccola ha la passione per la danza, gli anni passano ma ciò che prova per questo sport no. Frequenta l’Accademia Balletto di Roma. NFa parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Damian Giovanni Pietro, conosciuto come Sangiovanni, ha 18 anni. Sangio scrive in modo molto naturale la musica: per le barre ci mette davvero poco tempo. Il cantante entra nella scuola di Amici con all’attivo due singoli: ‘non +’, uscito a giugno 2020, e ‘parano!a’, uscito a maggio 2020. I brani sono entrambi pubblicati sotto l’etichetta Sugar Music, etichetti discografica di Caterina Caselli.

Chi vincerà Amici 2021? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo. Ad eleggere il vincitore di questa edizione sarà un voto combinato fra giuria e televoto. Gli alunni in gara si sfideranno in una serie di manche e l’esito verrà deciso per il 50 per cento da una giuria tecnica (per ballo e per canto) presente in studio e per il 50 per cento dal pubblico che voterà da casa tramite il televoto. Il regolamento inoltre prevede che alcune sfide verranno decise esclusivamente dai telespettatori, mentre altre godranno solo del voto delle giurie tecniche. Le sfide si rincorreranno senza sosta, portando i ragazzi a scontrarsi sino alla finalissima in cui si affronteranno i due finalisti. A questo punto a decidere il vincitore sarà solo il televoto. Per votare il pubblico a casa potrà utilizzare il televoto, esprimendo la sua preferenza tramite un sms, accedendo al sito web WittyTv, con l’app Mediaset Play o con le Smart Tv che sono abilitate per questa funzione

Amici 2021: concorrenti e squadre

Abbiamo visto le anticipazioni e ospiti della puntata finale di Amici 2021, ma quali sono i concorrenti (e squadre) del talent? Eccoli:

Squadra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Sangiovanni (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Tommaso (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Arisa e Lorella Cuccarini

Tancredi (cantante)

Raffaele (cantante)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Rosa (ballerina)

Martina (ballerina)

Alessandro (ballerino)

Squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Quando finisce

A che ora finisce la finale di Amici 2021 in onda stasera? Le singole puntate dello show andranno in onda il sabato sera dalle ore 21,20 alle ore 01 della notte. Ogni puntata avrà quindi una durata di circa 3 ore e 30 minuti (pubblicità incluse).