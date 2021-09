Amici 2021, anticipazioni seconda puntata domenica 26 settembre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 26 settembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la seconda puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

Secondo le anticipazioni di Amici 2021 pubblicate dal sito Quelli che tutti vogliono sapere, ospiti di questa seconda puntata sono stati Sangiovanni, Aka7even e Deddy che, insieme a Giulia Stabile, ballerina professionista di quest’edizione, hanno consegnato alcune maglie ai nuovi allievi. Il secondo classificato della scorsa edizione di Amici non ha potuto partecipare alla prima puntata perché impegnato in una tappa del tour, ma ci sarà invece in questa di oggi e presenterà il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Anche Deddy canterà il suo ultimo brano Giove, mentre Aka7even ha solo consegnato la felpa ma con la promessa di tornare quando uscirà il suo singolo.

Durante la puntata, Giulia Stabile ha consegnato la felpa di Amici a Mattia, ballerino latinoamericano. Mattia non è stato scelto direttamente da Raimondo Todaro ma da una commissione esterna. Nunzio, invece, è stato eliminato. Aka7even, invece, ha consegnato la maglia di Amici a Mattias, ballerino che è entrato a far parte della squadra di Veronica Peparini. Gianmarco è stato eliminato. Alessandra Celentano, invece, ha deciso di sospendere la maglia a Mirko. Il ballerino non ha reagito bene, scoppiando a piangere e dichiarando di essersi sentito umiliato.

Tommaso e Nicol invece riceveranno una bellissima sorpresa: Michele Canova e Zef produrranno i loro singoli. Serena riceverà critiche sia dalla Celentano sia dalla Peparini, mentre Carola sbaglierà la prima esibizione. La maestra Alessandra le darà una seconda possibilità e la ballerina riuscirà a conquistare un 6,5 come voto.

Nel corso della seconda puntata di oggi, secondo le anticipazioni di Amici 2021, ci sarà anche un gradito ritorno. Quello di Elisabetta Ivankovich. L’anno scorso, Arisa eliminò la cantante, sostituendola con Gaia Di Fusco, ma le promise che avrebbe avuto una seconda possibilità in questa nuova edizione. In puntata, le è stato comunicato che farà parte della scuola anche quest’anno e che entrerà nella squadra di Anna Pettinelli. Rudy Zerbi ha presentato Giacomo che sfiderà un cantante presente nella classe.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.