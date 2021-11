Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 7 novembre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 7 novembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda l’ottava puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

La puntata di oggi di Amici 2021 vede tutti i ragazzi della scuola confermati nella loro maglia. In particolare tutti i professionisti di ballo hanno eseguito una loro performance e Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione, ha fatto la dimostrazione per Dario. C’è stata poi una sfida a suon di inediti per i cantanti, con giudice d’eccezione Loredana Bertè. La classifica ha visto trionfare Luigi (che ha ottenuto un 10) mentre l’ultima posizione è occupata da Nicol. Sono stati presentati tutti inediti nuovi da parte dei ragazzi in gara. Tra gli altri voti, Sissy ha ottenuto un 9, Ale 8.5, Alex 8, Albe 7.5, Tommaso 7, Simone 6.5, LDA e Rea con un 6. Ultima, appunto, Nicol con 5.

Super ospite di questa puntata di Amici lo scrittore Roberto Saviano. Anche tutti i ballerini hanno avuto modo di esibirsi e a tutti è stata confermata la maglia. Guido, il ballerino di Alessandra Celentano, non ha affrontato la sfida chiesta da Raimondo Todaro a causa di un infortunio del suo sfidante. Per quanto riguarda le sfide, invece, LDA e Serena hanno visto il loro posto assicurato all’interno della scuola, dopo essere riusciti ad avere la meglio sui loro rispetti sfidanti. Inoltre una curiosità: LDA e Sissy avrebbero visto un ufo mentre erano in giardino. Proprio il figlio di Gigi D’Alessio è stato protagonista di una nuova querelle tra Rudy Zerbi (suo professore) e Anna Pettinelli, da sempre critica nei confronti del modo di scrivere del giovane cantante.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 7 novembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.