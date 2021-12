Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 5 dicembre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la decima puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

La puntata di oggi di Amici 2021 sarà ricca di colpi di scena. Ci saranno in tutto ben tre eliminati: si tratta di Tommaso, Virginia e Guido. Mattia riuscirà finalmente a fare i giri a sinistra e riconquistare la maglia che Raimondo Todaro gli aveva sospeso. Ospiti di questo pomeriggio Giordana Angi, seconda classificata ad Amici 18, e Christian De Sica, giudice d’eccezione della sfida tra i cantanti.

Tommaso ha affrontato la sfida chiesta da Anna Pettinelli con il rapper Kritical. Lo sfidante ha avuto la meglio e così Tommaso ha dovuto lasciare per sempre la scuola di Amici. Anche Virginia, dopo essere arrivata agli ultimi posti della classifica, ha dovuto affrontare una sfida, che ha perso, con la ballerina Cosmary. Virginia è stata così eliminata. La maestra Celentano, invece, ha deciso di sostituire Guido con un altro ballerino, Cristiano. L’allievo ha salutato tutti tra le lacrime dei compagni.

Nella puntata di oggi di Amici inoltre Mattia ha riconquistato la propria maglia, che gli era stata sospesa da Raimondo Todaro, perché si era rifiutato di eseguire i giri a sinistra durante una coreografia con i professionisti. Il ballerino ha riprovato il movimento fallendo, ma il maestro ha deciso comunque di ridargli la maglia per l’impegno che ha dimostrato. Vediamo infine la classifica della gara tra i cantanti:

Sissi 9

LDA 9

Kritical 9

Aisha 8

Elena 8

Albe 7+

Luigi 7,5

Nicole 6.5

Rea 6.5

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.