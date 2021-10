Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 31 ottobre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 31 ottobre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la settima puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

La puntata di oggi di Amici 2021 vede ben due grandi ospiti molto amati dal pubblico, vale a dire Michele Bravi, Nek e Giuseppe Zeno. Secondo le anticipazioni, ci sarà una grossa polemica che vedrà coinvolte Alessandra Celentano e Serena, ballerina e allieva di Raimondo Todaro. La ragazza ballerà in culotte, ma la Celentano risponderà che è troppo grossa. Segue dibattito. LDA ha cantato un brano di suo padre, Gigi d’Alessio, L’amore che non c’è. Una scelta che Anna Pettinelli ritiene sbagliata.

Alex canta 3 canzoni assegnate da Lorella Cuccarini, ma secondo Rudy Zerbi il ragazzo quando si esibisce fa sempre le stesse espressioni. Mattia viene messo in sfida con una ballerina di latino, Eleonora. A giudicare è un’insegnante esterna che predilige Mattia. Christian deve mettersi alla prova con una sfida ma, anche in questo caso, ad avere la meglio è lui.

Nella puntata di oggi di Amici, secondo le anticipazioni, c’è spazio anche spazio per una gara di canto giudicata da Nek. I concorrenti devono scegliere tra 22 brani d’amore, scrivendo un proprio pensiero sul sentimento. Inizia Lda, poi si passa ad Alex. Tommaso canta un brano in inglese e trova, in collegamento, la fidanzata. Nicol canta “One love”, Albe canta un pezzo di Salmo. Prima Rea, ultimo Ale. C’è anche un nuovo ingresso nella scuola di Amici, si tratta di Sissi, una concorrente di canto che interpreta un pezzo di Amy Winehouse e un suo inedito. Tutti e tre gli insegnanti la vorrebbero con loro in squadra. In tutto ci saranno quattro sfide, vinte da Mattia, Guido, Tommaso e Christian.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 31 ottobre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.