Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 3 ottobre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la terza puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

Secondo le anticipazioni di Amici 2021 pubblicate dal sito Quelli che tutti vogliono sapere, ospite di questa terza puntata sarà l’attrice Anna Valle, protagonista della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi. Oltre a Giacomo, voluto da Rudy Zerbi, entrerà a far parte della scuola di Amici un nuovo allievo: Dario, il ballerino fortemente voluto da Veronica Peparini. Il ragazzo però perderà contro Carola. Mirko, che aveva la maglia sospesa, la riavrà da Alessandra Celentano, ma il ballerino verrà messo in sfida contro Dario dalla Peparini. In puntata LDA arriverà con la maglia sospesa, per alcune lamentele verso il produttore. Dopo aver cantato l’inedito, però, Rudy gli ridarà la felpa.

Sempre per quanto riguarda le sfide, secondo le anticipazioni di Amici, anche Flaza affronterà la sua. L’allieva di Lorella Cuccarini vincerà contro Gea, l’aspirante allieva voluta da Anna Pettinelli. Per quanto riguarda gli eliminati di questa terza puntata, sono (attenzione, spoiler): Mirko e Kandy, rispettivamente ballerino e cantante. L’allievo di Anna Pettinelli, Kandy, verrà messo in sfida da Rudy Zerbi contro Giacomo e perderà. Per quanto riguarda Mirko, nonostante sarà Carola a sfidare Dario (vincendo) Veronica Peparini proporrà una seconda sfida contro Mirko. Quest’ultimo verrà eliminato ma riceverà una borsa di studio.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.