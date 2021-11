Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 21 novembre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 21 novembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la nona puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà. La puntata di oggi di Amici 2021 vedrà parecchie sfide. Luigi ha cantato Lady di Sangiovanni con la chitarra, Dario, Nicol, Tommaso e Alex hanno superato tutti le sfide previste. La gara di canto voluta dai professori è stata vinta da Luigi, primo classificato. LDA, invece, finisce in sfida.

Maglia confermata per Dario e Serena dopo l’ennesimo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Confermata anche la felpa per Carola, ballerina della squadra di Celentano. Nella puntata di oggi di Amici non sono attesi ospiti speciali, poiché i ragazzi hanno avuto l’assegnazione dei brani da parte di insegnanti che non li hanno in squadra.

Ad Alex ad esempio è stato assegnato il pezzo di Whitney Houston, I wanna dance with somebody, per metterlo alla prova con un brano grintoso ed esplosivo. Nessun eliminato in questa puntata ma Simone potrebbe essere comunque a rischio. Rudy, infatti, non è convinto sulla sua permanenza nella scuola. Nel corso dell’appuntamento di questa domenica pomeriggio ci sarà spazio anche per festeggiare il compleanno della Celentano.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 21 novembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.