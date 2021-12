Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 12 dicembre Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

La puntata di oggi di Amici 2021 sarà ricca di colpi di scena. Ci saranno diversi super ospiti, come il cantante Riki, che proporrà il suo nuovo singolo Scusa, e ancora Sabrina Ferilli, nei panni di giudice speciale, Il Pagante e soprattutto Marco Mengoni. Inoltre ci sarà Giovannino di Tu si que vales che ballerà e canterà con Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Ci sarà una nuova sfida tra i cantanti: ultimi arriveranno Elena, Albe e Alex (pur con voti alti), che finiranno in sfida per la prossima settimana. Tra i migliori invece Luigi e Sissi.

Mattia si è dovuto cimentare con una sfida dopo essersi piazzato ultimo nella gara di ballo. Il ragazzo ha vinto, confermando così il suo posto nella scuola di Amici. Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni, Rea ha vinto la sfida e ha potuto presentare il suo singolo, insieme ad Aisha e Alex. Carola ha ballato una coreografia classica. Christian non è presente in studio perché malato. Prova Tim vinta da Mattia mentre quella Oreo, invece, da LDA. Quest’ultimo ha cantato “Un attimo ancora” ed ha scritto delle barre sul divorzio di Gigi D’Alessio dall’ex moglie. Infine Lorella Cuccarini ha presentato la sua canzone e con lei hanno ballato i ballerini professionisti.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.