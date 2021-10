Amici 2021, anticipazioni puntata lunedì 11 ottobre Canale 5

Questo pomeriggio, lunedì 11 ottobre 2021, su Canale 5 dalle ore 14,45 va in onda la quarta puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

La puntata del talent show andrà in onda eccezionalmente di lunedì pomeriggio (cambio di programma deciso da Mediset per eviare lo scontro con la partita dell’Italia). Il numero degli allievi della scuola dello spettacolo cresce a 17. Canto: LDA, Luigi, Nicol, Rea e Giacomo (Prof di riferimento Rudy Zerbi) Tommaso, Flaza e Alex (Prof di riferimento Lorella Cuccarini) Inder, Albe ed Elisabetta (Prof di riferimento Anna Pettinelli) Ballo: Christian, Serena e Mattia (Prof di riferimento Raimondo Todaro) Matt e Dario (Prof di riferimento Veronica Peparini) e Carola (Prof di riferimento Alessandra Celentano). Questa settimana a causa di un provvedimento disciplinare sono in sfida 4 allievi: i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi. A giudicare se meritano di rimanere nella scuola saranno i Prof di categoria. Super ospite della puntata di oggi di Amici 2021: Gaia, che presenta il nuovo singolo “Nuvole di zanzare”.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.