Amici 2021-2022, anticipazioni puntata domenica 13 febbraio Canale 5

Questo pomeriggio, domenica 13 febbraio 2022, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, concorrenti ed eliminati

Nella nuova puntata di Amici 21, stando alle anticipazioni, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Ben quattro allievi accederanno direttamente al serale. Si tratta di Sissi e Alex, per la squadra di Lorella Cuccarini, Dario per quella di Veronica Peparini e Michele per quella di Alessandra Celentano. Tanti gli ospiti in studio, in particolare cantanti usciti di Amici e che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Emma che presenterà la sua canzone “Ogni volta è così” e vestirà i panni di giudice, stilando l’attesa classifica delle cover. Sul palco anche Sangiovanni (lanciato proprio dalla scorsa edizione del programma di Maria De Filipppi) con “Farfalle”, brano apripista del suo prossimo progetto discografico “Cadere volare” in uscita l’8 aprile. Tra gli attesi ritorni anche quello di Irama – arrivato a un gradino dal podio a Sanremo – che canterà “Ovunque sarai”, canzone che anticipa l’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” in uscita il 25 febbraio. Tra i protagonisti della puntata anche Aka 7even (anche lui tra i protagonisti di Amici 2020-21) con la sua “Perfetta così”. Non solo: ci sarà un gradito ritorno, quello del Maestro Beppe Vessicchio, che a Sanremo ha diretto la band Le Vibrazioni.

Scopriremo inoltre che Giulia Pauselli è incinta e ad annunciarlo sarà il compagno Marcello Sacchetta con Maria De Filippi. Ben due le sfide di canto. La classifica di Emma Marrone sarà la seguente: Sissi 9.5, Aisha 8.5, Calma 8+, Crytical 8, LDA 7.5, Albe 7.5, Alex e Luigi 7. Invece la seconda gara è giudicata da Beppe Vessicchio e riguarda l’aspetto tecnico. Il maestro stilerà la seguente classifica: Calma, Alex, Aisha, LDA, Luigi, Crytical. Tutti i cantanti arrivati ultimi nelle classifiche sono stati salvati dai loro professori. Anche per il ballo è stata fatta una gara, giudicata da Marcello Sacchetta. Questa la classifica: Carola, Serena e Dario, Christian, Alice. Nunzio rientra nella squadra di Raimondo Todaro dopo l’infortunio di Mattia Zenzola.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2021-2022 in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 13 febbraio 2022, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.