L’allieva 3 si farà? Quando va in onda la terza stagione della fiction di Rai 1

L’allieva 3: si farà e quando va in onda la tera stagione?

Si è conclusa questa sera, domenica 24 maggio 2020, la replica de L’allieva 2, la popolare fiction di Rai 1 con protagonisti Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale). Dopo gli ottimi ascolti, molti fan si chiedono se si farà e quando andrà in onda L’allieva 3, vale a dire la terza stagione. Ecco cosa sappiamo finora.

Tutto quello che c’è da sapere su L’allieva 2

Se nel corso della presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2019-2020 de L’allieva 3 non c’era traccia, questo poteva essere letto come un segnale del fatto che le nuove puntate sarebbero state trasmesse non prima della seconda metà del 2020. A stravolgere tutti i piani, però, è stato il Coronavirus, che ha interrotto tutte le produzioni del mondo dello spettacolo.

Per un fatto di sicurezza, quindi, le riprese sono state bloccate. L’emergenza Covid-19 rischia quindi di posticipare la messa in onda dei nuovi episodi della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Un indizio importante per tutti i fan è dato da una recente intervista pubblicata su La Stampa giovedì 14 maggio 2020 ad Eleonora Andreatta, Direttore Rai Fiction, secondo la quale L’allieva 3 andrà in onda nell’autunno del 2020.

Si tratta di uno dei sequel più amati dal pubblico che vedremo – sottolinea Andreatta – nella prossima stagione televisiva, insieme ad altre serie di successo come Nero a metà 2. Insomma, nonostante il virus abbia bloccato le riprese, sembra proprio che in autunno potremmo comunque vedere in tv L’allieva 3, con la terza e nuova stagione in onda come sempre su Rai 1.

Cast

Di seguito il cast completo de L’allieva, in attesa della terza stagione:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

