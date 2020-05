L’Allieva 2: trama, anticipazioni e cast dell’ultima puntata di stasera

Questa sera, domenica 24 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la sesta e ultima puntata de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama dei due episodi de L’Allieva 2? Stasera andranno in onda l’undicesimo e il dodicesmo episodio: Omega come omicidio e Corsa cieca. Vediamo insieme trama, anticipazioni e cast de L’Allieva 2.

Omega come omicidio

Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventerà direttore dell’Istituto e le comunica di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L’atmosfera romantica viene però bruscamente interrotta dal tragico ferimento del vicequestore Calligaris davanti l’ingresso dell’istituto. Le indagini allontaneranno progressivamente Claudio e Alice: risultano essere troppo diversi i loro modi di reagire alle emozioni, al dolore e alle avversità.

Corsa cieca

Un allenatore podistico viene ritrovato senza vita ai bordi di una pista. Si tratta di un’indagine complicata, con un’unica testimone ipovedente. Alice, nel frattempo, deve riflettere sui suoi sentimenti nei confronti di Arthur, che le rivela di voler tornare a vivere a Roma pur di starle vicino. Cast Di seguito il cast completo dell’Allieva 2 in onda stasera in replica su Rai 1: Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella Allieva 2 in tv e streaming Dove vedere l’Allieva 2 in tv e live streaming? La serie tv va in onda, come detto, oggi – 24 maggio 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 con l’ultima puntata. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma streaming RaiPlay.it.

