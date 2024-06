Alfredino – Una storia italiana streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Alfredino – Una storia italiana, miniserie tv che racconta la tragedia di Vermicino, la storia del piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel giugno 1981. Una vicenda che commosse l’Italia intera, che quarant’anni fa rimase ore e ora ferma, davanti alla tv, sperando per la salvezza del piccolo Alfredo. Un trauma collettivo che questa serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Dove vedere la seconda puntata di Alfredino – Una storia italiana in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La miniserie, come detto, va in onda in due serate, 11 e 12 giugno 2024, su Rai 1 alle ore 21,20.

Alfredino – Una storia italiana streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Alfredino – Una storia italiana, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate da due episodi ciascuna (totale: 4 episodi). La durata di ogni episodio è di circa un’ora. La prima puntata andrà in onda martedì 11 giugno 2024; la seconda e ultima mercoledì 12 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):