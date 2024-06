Alfredino – Una storia italiana: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming

Martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2024 alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Alfredino – Una storia italiana, miniserie tv che racconta la tragedia di Vermicino, la storia del piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel giugno 1981. Una vicenda che commosse l’Italia intera, che quarant’anni fa rimase ore e ora ferma, davanti alla tv, sperando per la salvezza del piccolo Alfredo. Un trauma collettivo che questa serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

La serie in due puntate ripercorre, a quarant’anni di distanza, la tragedia di Vermicino, quando il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Una vicenda, purtroppo conclusasi drammaticamente, che scosse tutti gli italiani dell’epoca. Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi e grazie alla determinazione di Franca Rampi è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto.

All’epoca un’edizione straordinaria del tg lunga diciotto ore mostrò a tutti i tentativi di recuperare il piccolo Alfredo Rampi dal pozzo artesiano nel quale era caduto e culminò con l’annuncio in diretta della morte del bambino. Intorno a lui e alla sua famiglia si concentrarono forze dell’ordine, volontari, curiosi, speculatori, venditori di panini e bibite e della tragedia di Vermicino si seppe più o meno tutto. Ma di quello che accadde dopo, l’opinione pubblica, che prese a cuore la vicenda come mai prima d’allora, ignora ancora molte cose e la serie è pronta a raccontarle.

Vermicino, estate 1981: Franca e Ferdinando Rampi trascorrono qualche giorno di vacanza in campagna con i figli quando il primogenito Alfredo, di 6 anni, scompare. Poco dopo, la Polizia scopre che il bambino è caduto in un pozzo artesiano nei dintorni. Il budello è così stretto che i primi tentativi di salvataggio si rivelano infruttuosi anche per due giovani speleologi sopraggiunti sul posto. Il caso di Vermicino arriva nelle TV degli italiani con il TG delle 13: è l’inizio di una tempesta mediatica che travolgerà la zona dei soccorsi. Nel frattempo, il Comandante dei Vigili del fuoco di Roma, Elveno Pastorelli vuole scavare un pozzo parallelo a quello in cui si trova il bambino, mentre gli speleologi avanzano obiezioni sul terreno sottostante, troppo duro da perforare. I Rampi, stremati, non riescono più a tranquillizzare Alfredo.

In loro aiuto, accorre Nando Broglio, vigile del fuoco e padre di famiglia, che trova il modo giusto di parlare con il bambino. Intanto, i pompieri sembrano sul punto di raggiungere Alfredo per poi scoprire che il bambino è scivolato molto più giù del previsto. Ricomincia la processione di volontari da mandare nel pozzo, guidata dagli speleologi. Nel caos più totale, arriva il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. I tentativi per salvare Alfredo non portano l’esito sperato: dopo tre giorni di lotta, viene annunciata la morte del bambino in diretta TV. La tragedia cambia la vita di tutti i personaggi coinvolti. I Rampi, perseguitati dai media, si rifugiano in Abruzzo, ospiti di una colonia estiva gestita dall’azienda per cui lavora Ferdinando. Qui, conoscono due psicologi, Rita Di Iorio e Daniele Biondo, che li aiuteranno a dare forma al Centro Alfredo Rampi.

Alfredino – Una storia italiana: il cast completo

Abbiamo visto la trama di Alfredino – Una storia italiana, ma qual è il cast della miniserie tv? Accanto ad Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, La mafia uccide solo d’estate, Noi e la Giulia, Un giorno all’improvviso), nel ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, il cast è composto da: Francesco Acquaroli (Smetto quando voglio, Dogman, Suburra – La serie, Fargo) è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni (I predatori, Tutta colpa di Freud, Romanzo criminale – La serie) interpreta Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore; Luca Angeletti (Come un gatto in tangenziale, Nessuno mi può giudicare, Nero a metà) è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone (Il giovane Montalbano, 20 sigarette, Prima che la notte) nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara (Suburra, Il permesso – 48 ore fuori) è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; Valentina Romani (Un bacio, Mare fuori, La porta rossa) interpreterà la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia (Gli equilibristi) è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; e ancora Riccardo De Filippis (Romanzo Criminale – La serie, Un Natale stupefacente) nei panni di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; Massimo Dapporto (Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, Amico mio) sarà invece l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Alfredino è interpretato da Kim Cherubini.

Alfredino – Una storia italiana: quante puntate

Quante puntate sono previste per la miniserie Alfredino – Una storia italiana su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate da due episodi ciascuna (totale: 4 episodi). La durata di ogni episodio è di circa un’ora. La prima puntata andrà in onda martedì 11 giugno 2024; la seconda e ultima mercoledì 12 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): martedì 11 giugno 2024

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 12 giugno 2024

Streaming e tv

Dove vedere Alfredino – Una storia italiana in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in due serate, 11 e 12 giugno 2024, su Rai 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.