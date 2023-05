Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei Famosi 2023

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei Famosi 2023. Ancora ignote le motivazioni dell’abbandono ma è probabile che nel corso del daytime in onda oggi, giovedì 11 maggio, su Canale 5 la decisione dei due di lasciare il gioco sarà approfondita. Secondo quanto riporta Fanpage.it, entrambi gli ex concorrenti del format sono già tornati attivi su Whatsapp. Ulteriore conferma del loro addio al reality.

Molto probabile che l’addio della coppia sia legato a quanto successo nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Alessandro Cecchi Paone aveva infatti avanzato l’ipotesi di abbandonare il gioco una volta appreso che avrebbe giocato da concorrente singolo e non in coppia con il compagno.

Malumore

Il giornalista aveva palesato il suo malumore, specificando che gli accordi che hanno regolato l’ingresso suo e del compagno nel cast sarebbero stati diversi. “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”, aveva precisato Cecchi Paone. Ilary Blasi, conduttrice del programma, lo aveva quindi invitato ad andare temporaneamente avanti fino alla fine della puntata, in attesa che la posizione della coppia fosse chiarita con la produzione del reality show.

La decisione sarebbe arrivata anche per le condizioni di salute di Simone. Il compagno di Alessandro Cecchi Paone aveva temporaneamente abbandonato l’Isola a causa di un calo pressorio che non gli aveva consentito di prendere parte all’ultima diretta. “Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni”, aveva specificato Alvin, “ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull’isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto”. Rientro che invece non si è verificato. Anzi: la coppia ha lasciato il gioco.