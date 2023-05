Isola dei famosi, scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi | VIDEO

Duro scontro tra Ilary Blasi e Alessandro Cecchi Paone nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei famosi, il reality in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 8 maggio.

Tutto è iniziato dopo che la conduttrice ha comunicato ai naufraghi la decisione di dividere le coppie in gara: “Ognuno di voi concorrerà come concorrente singolo, le donne vanno nella tribù con le chicas, gli uomini con gli hombres”.

Alessandro Cecchi Paone, che partecipava al reality in coppia con il suo compagno Simone Antolini, è andato su tutte le furie: “No…siccome hai detto che giochiamo da singoli, è chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia, in coppia siamo venuti”.

“Vabbè Alessandro, ma è il gioco” ha affermato Enrico Papi con Ilary Blasi che successivamente ha ribadito il concetto dell’opinionista.

“Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato, l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo” ha insistito Cecchi Paone.

Ilary Blasi, quindi, ha provato a chiudere la questione: “Alessandro, prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta. Facciamo così, Simone comunque non c’è (è infortunato ndr) e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo”.

“Non ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto. Nel contratto c’è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta” ha risposto il giornalista restando fermo sulle sue posizioni.

La conduttrice quindi ha sbottato: “Alessandro però questa è la seconda volta che fai l’Isola, ci sei ritornato, sapevi cosa aspettarti”.