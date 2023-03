Ci sarà anche Alessandro Cecchi Paone nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il noto divulgatore parteciperà al reality di Canale 5 in coppia con il compagno Simone Antolini. “La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. Andiamo per dare un messaggio di normalità”, ha spiegato Cecchi Paone, intervistato dalla trasmissione radiofonica La Zanzara. “Speriamo che questo cambi il costume, in meglio”, ha aggiunto.

“Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso all’inverso. All’Isola festeggeremo un anno insieme”. Per il momento i due non pensano alle nozze: “Non ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per 10 anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”, ironizza.

Provocato dal conduttore Giuseppe Cruciani, Cecchi Paone rivela dettagli espliciti della vita intima con il suo giovane fidanzato: “Di Simone mi piace il cu*o, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla passera al piacere del cu*o. Il vero cambiamento è il piacere del cu*o maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì”.

Sulle recenti dichiarazioni rilasciate da Ignazio La Russa nell’intervista a Belve di Francesca Fagnani “Un figlio gay mi dispiacerebbe”, Cecchi Paone commenta: “Fa male a dirlo, ci sono tanti figli omosessuali. Non ha offeso i gay, ma ha addolorato tutte quelle persone che vorrebbero essere accolte dai loro padri. Se è fascista? Sì, sicuramente. Nella Repubblica democratica basata sulla Costituzione antifascista non è la persona adatta…”.

E infine: “Sono contrario all’utero in affitto, usare una donna come una incubatrice non lo farei mai. Adottare un bambino con Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può”.