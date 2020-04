Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della seconda puntata

Torna l’appuntamento con Alessandro Borghese e 4 Ristoranti. Da giovedì 23 aprile 2020, partono nuovi episodi in onda su Sky Uno che vedranno protagonisti ancora una volta i ristoratori alle prese con sfide avvincenti: l’unico che potrà confermare o ribaltare i risultati sarà proprio Borghese. 4 Ristoranti è diventato un vero cult della televisione italiana, nel corso degli anni è diventato un appuntamento fisso e ha trasformato semplici ristoratori in agguerriti concorrenti. Borghese dunque tornerà con dieci nuovi episodi a partire dal 23 aprile alle 21:15 su Sky Uno. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, in onda giovedì 30 aprile.

Secondo le anticipazioni di questa sera, la puntata ci porterà in Valle D’Aosta. Alessandro Borghese andrà a caccia del miglior ristorante in alta quota. La Valle D’Aosta è considerata un vero paradiso degli sport invernali, dove si praticano sci alpino e di fondo, snowboard, freeride e alpinismo. Ma c’è spazio anche per la buona cucina ed è a quella che punterà Borghese, assaggiando le pietanze di 4 ristoranti, che si trovano sia a metà delle piste che isolati sulle cime. Cosa possono assaggiare i turisti e sportivi del posto? Sicuramente piatti tipici come la polenta, le zuppe, carni selvatiche, formaggi, ma anche una cucina più contaminata per accontentare tutti.

I concorrenti in gara sono 4: Corinne con il suo Campo Base, Ephrem con La Grolla, Davide con Novez e infine Anna con Bar Ristorante Chiecco. In questa puntate le zuppe sono la portata oggetto del bonus. Ogni ristorante inviterà a cena gli altri concorrenti più Borghese e commenteranno e voteranno con un punteggio da 0 a 10 le location, il menù, servizio e conto del ristorante ospitante. Chi vincerà porterà a casa il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività.

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 30 aprile 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

