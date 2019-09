Vi mancava la sfida tra ristoratori più famosa di Sky? Se la risposta è sì allora sarete contenti di sapere che questa sera, martedì 24 settembre 2019, su Sky Uno (canale 108 del decoder) alle 21.15 torna Alessandro Borghese con 4 Ristoranti. Anche questa volta lo chef romano darà il fatidico voto – quello che i fan del programma sanno bene che “può confermare o ribaltare il risultato” della classifica formata dai giudizi dei concorrenti – sulle 4 categorie prese in considerazione: location, menù, servizio e conto.

La nuova stagione di Alessandro Borghese – 4 ristoranti è composta da 7 episodi in cui si sfideranno a colpi di cucina i titolari di locali che vogliono essere al top nel loro settore e che faranno di tutto per conquistare il favore dello chef Borghese.

4 ristoranti nuova stagione: le anticipazioni sui nuovi episodi

Ma quali saranno le mete di Alessandro Borghese? Dove saranno ambientati i nuovi episodi del programma ormai cult di Sky e della tv? Per la prima tappa è stata scelta una città sita ben oltre i confini nazionali: Honk Kong. Questa città al confine tra Oriente e Occidente, vivace e cosmopolita, è infatti il luogo scelto per la prima puntata della nuova stagione; naturalmente Borghese sarà chiamato a valutare pietanze e leccornie dei ristoranti italiani siti nella grande metropoli asiatica.

Per quanto riguarda le tappe successive, invece, Borghese si sposterà in alcuni dei più bei luoghi del nostro Paese: l’Isola d’Elba, Palermo, il Gargano, Firenze, sono solo alcune delle località che faranno da sfondo ai nuovi episodi di 4 ristoranti.

Come funziona la sfida

Confermato il meccanismo di 4 Ristoranti anche per questa nuova stagione: 4 ristoratori appartenenti alla stessa zona si invitano a vicenda a cena nei propri locali e, con la supervisione di Alessandro Borghese, esprimeranno un giudizio – con un punteggio da 0 a 10 – su 4 categorie: location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. Chi avrà ottenuto il punteggio più alto, confermato anche dallo chef Borghese, si aggiudicherà il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività.

Come sempre, appena giunto nei vari ristoranti, Borghese procederà con l’ispezione della cucina per poi passare, nel corso della cena, a valutare il personale di sala su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Anche in questa stagione Alessandro avrà a sua disposizione un bonus di 5 punti, da usare – come anticipato – per confermare o ribaltare la classifica.